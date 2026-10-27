В Польше в конце октября продолжают действовать более 80 официальных предупреждений о гидрологической засухе. Наиболее сложная ситуация сложилась на Подгалье на юге страны: в ряде населенных пунктов пересохли колодцы и местные ручьи, поэтому воду жителям доставляют автоцистернами, сообщает RMF24.

Осадки не улучшили ситуацию

Осенние дожди последних недель не принесли ожидаемого улучшения гидрологической ситуации. По данным издания, интенсивные осадки, сосредоточенные в отдельных местах, не способны насытить глубоко пересохшую почву и пополнить запасы воды.

Представительница польского Института метеорологии и водного хозяйства Эмилия Шевчак отметила, что для восстановления водных ресурсов необходимы продолжительные и равномерные осадки. Специалисты также указывают на важность снежной зимы: снежный покров, который сохранится в течение нескольких месяцев, может во время весеннего таяния постепенно пополнять почву и местные водотоки.

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На Подгалье пересыхают глубокие скважины

Проблемы с водой на Подгалье зафиксировали, в частности, в Чарном-Дунайце. Мэр города Марцин Ратуловский сообщил, что наихудшая ситуация сложилась в селах, расположенных на холмах. Там пересыхают как обычные колодцы, так и глубокие скважины.

Засуха влияет не только на доступ к питьевой воде, но и на полив сельскохозяйственных культур и поение животных. Во многих польских общинах уже ограничили использование воды для полива приусадебных участков и мытья автомобилей. Эксперты советуют использовать для полива дождевую воду и экономить воду в быту. Если осень будет сухой, а зима не принесет достаточного снежного покрова, весной 2027 года Польша может столкнуться с более серьезным водным кризисом, предупреждают специалисты.

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