Во Франции подозреваемого в стрельбе в пригороде Парижа, в результате которой погиб один человек и еще пятеро получили ранения, в ночь на четверг доставили в суд в Париже. Там ему могут официально предъявить обвинения.

Стрельба в Траппе и Ла-Веррьере

Инцидент произошел на прошлой неделе в рабочих городах Трапп и соседнем Ла-Веррьере недалеко от Парижа. По данным France 24, 39-летний мужчина, частично идентифицированный как Кевин Т., был задержан в пятницу. По информации издания, в его автомобиле находились пистолет-пулемет и гранаты со слезоточивым газом.

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Дело расследует антитеррористическая прокуратура

Делом занимается Национальная антитеррористическая прокуратура Франции. Ее глава Оливье Кристен должен был выступить с заявлением по этому делу в четверг в 11:00.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу расистским террористическим нападением. По его словам, большинство пострадавших имели иммигрантское происхождение.

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