Россия обсуждает строительство новых АЭС с четырьмя африканскими странами

Российская государственная корпорация «Росатом» ведет переговоры с четырьмя африканскими странами о строительстве атомных электростанций большой мощности.

По его словам, предметная работа над возможными проектами ведется с Угандой и Ганой. В Эфиопии в ближайшее время планируется начать исследовательские работы. Кроме того, в Египте Россия рассматривает возможность расширения строительства АЭС «Эль-Дабаа» с четырёх до шести энергоблоков.

Также девять африканских государств проявили значительный интерес к технологии малых плавучих атомных электростанций, разработанной «Росатомом». Конкретные переговоры по её использованию ведутся с Египтом, Танзанией, Того и Намибией.

В настоящее время в Африке работает только одна атомная электростанция — АЭС «Коберг» в Южно-Африканской Республике, построенная по французской технологии в середине 1980-х годов. Вторую станцию на континенте строят в Египте в рамках проекта «Эль-Дабаа». Там устанавливают реакторы российской конструкции ВВЭР-1200 мощностью 1200 мегаватт каждый.