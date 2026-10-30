Россия обсуждает строительство новых АЭС с четырьмя африканскими странами
Российская государственная корпорация «Росатом» ведет переговоры с четырьмя африканскими странами о строительстве атомных электростанций большой мощности.
По его словам, предметная работа над возможными проектами ведется с Угандой и Ганой. В Эфиопии в ближайшее время планируется начать исследовательские работы. Кроме того, в Египте Россия рассматривает возможность расширения строительства АЭС «Эль-Дабаа» с четырёх до шести энергоблоков.
Также девять африканских государств проявили значительный интерес к технологии малых плавучих атомных электростанций, разработанной «Росатомом». Конкретные переговоры по её использованию ведутся с Египтом, Танзанией, Того и Намибией.
В настоящее время в Африке работает только одна атомная электростанция — АЭС «Коберг» в Южно-Африканской Республике, построенная по французской технологии в середине 1980-х годов. Вторую станцию на континенте строят в Египте в рамках проекта «Эль-Дабаа». Там устанавливают реакторы российской конструкции ВВЭР-1200 мощностью 1200 мегаватт каждый.
Путин заявил о готовности России переносить промышленные предприятия в Африку на фоне санкций.
Кроме того, российский диктатор Владимир Путин предложил африканским авиакомпаниям начать полеты в Россию, заявив, что это будет способствовать развитию туристической отрасли.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин принимает в Москве десятки африканских лидеров, чтобы углубить связи со странами континента и усилить влияние России. Значение Африки для Москвы возросло после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.
Напомним, Россия активизировала поиск наемников в африканских странах, в частности в Зимбабве и Бурунди. По данным Bloomberg со ссылкой на презентацию украинских спецслужб, Москва пытается привлекать людей из стран со слабыми демократическими институтами и ограниченной свободой прессы.
Граждане африканских стран, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, обратились к участникам саммита «Россия — Африка» в Москве. Они просят помочь им вернуться домой. По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения в украинский плен попали граждане 18 африканских государств, однако Россия до сих пор не вернула ни одного иностранного военнопленного в рамках обмена.