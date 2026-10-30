Росія обговорює будівництво нових АЕС із чотирма країнами Африки

Російська державна корпорація «Росатом» веде переговори з чотирма африканськими країнами щодо будівництва атомних електростанцій великої потужності.

За його словами, предметну роботу над можливими проєктами ведуть з Угандою та Ганою. В Ефіопії найближчим часом планують розпочати дослідницькі роботи. Крім того, у Єгипті Росія розглядає можливість розширення будівництва АЕС «Ель-Дабаа» з чотирьох до шести енергоблоків.

Також дев’ять африканських держав виявили значний інтерес до технології малих плавучих атомних електростанцій, розробленої «Росатомом». Предметні переговори щодо її використання тривають з Єгиптом, Танзанією, Того та Намібією.

Наразі в Африці працює лише одна атомна електростанція — АЕС «Коберг» у Південно-Африканській Республіці, збудована за французькою технологією в середині 1980-х років. Другу станцію на континенті споруджують у Єгипті в межах проєкту «Ель-Дабаа». Там встановлюють реактори російського дизайну ВВЕР-1200 потужністю 1200 мегаватів кожен.