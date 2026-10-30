Росія обговорює будівництво нових АЕС із чотирма країнами Африки
Російська державна корпорація «Росатом» веде переговори з чотирма африканськими країнами щодо будівництва атомних електростанцій великої потужності.
За його словами, предметну роботу над можливими проєктами ведуть з Угандою та Ганою. В Ефіопії найближчим часом планують розпочати дослідницькі роботи. Крім того, у Єгипті Росія розглядає можливість розширення будівництва АЕС «Ель-Дабаа» з чотирьох до шести енергоблоків.
Також дев’ять африканських держав виявили значний інтерес до технології малих плавучих атомних електростанцій, розробленої «Росатомом». Предметні переговори щодо її використання тривають з Єгиптом, Танзанією, Того та Намібією.
Наразі в Африці працює лише одна атомна електростанція — АЕС «Коберг» у Південно-Африканській Республіці, збудована за французькою технологією в середині 1980-х років. Другу станцію на континенті споруджують у Єгипті в межах проєкту «Ель-Дабаа». Там встановлюють реактори російського дизайну ВВЕР-1200 потужністю 1200 мегаватів кожен.
Путін заявив про готовність Росії переносити промислові підприємства до Африки на тлі санкцій.
Крім того, російський диктатор Володимир Путін запропонував африканським авіакомпаніям розпочати польоти до Росії, заявивши, що це сприятиме розвитку туристичної галузі.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін приймає в Москві десятки африканських лідерів, щоб поглибити зв’язки з країнами континенту та посилити вплив Росії. Значення Африки для Москви зросло після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.
Нагадаємо, Росія активізувалапошук найманців в африканських країнах, зокрема в Зімбабве та Бурунді. За даними Bloomberg із посиланням на презентацію українських спецслужб, Москва намагається залучати людей із країн зі слабкими демократичними інституціями та обмеженою свободою преси.
Громадяни африканських країн, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон, звернулися до учасників саміту «Росія — Африка» в Москві. Вони просять допомогти їм повернутися додому. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, від початку повномасштабного вторгнення в український полон потрапили громадяни 18 африканських держав, однак Росія досі не повернула жодного іноземного військовополоненого в межах обміну.