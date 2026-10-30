俄罗斯正与四个非洲国家商讨新建核电站事宜

俄罗斯国家原子能公司“罗萨托姆”正与四个非洲国家就建设大容量核电站事宜进行谈判。

据他介绍，目前正与乌干达和加纳就潜在项目开展具体工作。 在埃塞俄比亚，计划近期启动调研工作。此外，在埃及，俄罗斯正在考虑将“埃尔达巴”核电站的建设规模从四个机组扩大到六个机组。

此外，九个非洲国家对“俄罗斯国家原子能公司”研发的小型浮动核电站技术表现出了浓厚兴趣。目前正与埃及、坦桑尼亚、多哥和纳米比亚就该技术的应用进行实质性谈判。

目前，非洲仅有一座在运核电站——位于南非共和国的“科伯格”核电站，该电站于1980年代中期采用法国技术建成。 非洲大陆上的第二座核电站正在埃及的“埃尔达巴”项目框架内建设。该项目将安装俄罗斯设计的VVER-1200型反应堆，每台装机容量为1200兆瓦。