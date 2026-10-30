俄罗斯正与四个非洲国家商讨新建核电站事宜
俄罗斯国家原子能公司“罗萨托姆”正与四个非洲国家就建设大容量核电站事宜进行谈判。
据他介绍，目前正与乌干达和加纳就潜在项目开展具体工作。 在埃塞俄比亚，计划近期启动调研工作。此外，在埃及，俄罗斯正在考虑将“埃尔达巴”核电站的建设规模从四个机组扩大到六个机组。
此外，九个非洲国家对“俄罗斯国家原子能公司”研发的小型浮动核电站技术表现出了浓厚兴趣。目前正与埃及、坦桑尼亚、多哥和纳米比亚就该技术的应用进行实质性谈判。
目前，非洲仅有一座在运核电站——位于南非共和国的“科伯格”核电站，该电站于1980年代中期采用法国技术建成。 非洲大陆上的第二座核电站正在埃及的“埃尔达巴”项目框架内建设。该项目将安装俄罗斯设计的VVER-1200型反应堆，每台装机容量为1200兆瓦。
俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。
此外，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京还提议非洲航空公司开通飞往俄罗斯的航线，称这将有助于旅游业的发展。
需要指出的是，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在莫斯科接待数十位非洲领导人，旨在深化与非洲各国的联系并增强俄罗斯的影响力。 自2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，非洲对莫斯科的重要性日益凸显。
需要指出的是，俄罗斯已加紧在非洲各国，特别是津巴布韦和布隆迪，招募雇佣兵。 据彭博社援引乌克兰情报部门简报称，莫斯科正试图招募来自民主制度薄弱、新闻自由受限国家的公民。
那些曾站在俄罗斯一边参战、随后被乌克兰俘虏的非洲国家公民，向在莫斯科举行的“俄罗斯—非洲”峰会与会者发出了呼吁。他们请求帮助他们返回家园。 据战俘处理协调总部数据显示，自全面入侵开始以来，已有来自18个非洲国家的公民被乌克兰俘虏，但俄罗斯迄今尚未在战俘交换中归还任何一名外国战俘。