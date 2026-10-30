Rosyjska korporacja państwowa „Rosatom” prowadzi rozmowy z czterema krajami afrykańskimi w sprawie budowy elektrowni jądrowych o dużej mocy.

Jak poinformował, konkretne prace nad potencjalnymi projektami prowadzone są z Ugandą i Ghaną. W Etiopii planuje się w najbliższym czasie rozpoczęcie prac badawczych. Ponadto w Egipcie Rosja rozważa możliwość rozbudowy elektrowni jądrowej „El-Dabaa” z czterech do sześciu bloków energetycznych.

Również dziewięć państw afrykańskich wykazało duże zainteresowanie technologią małych pływających elektrowni jądrowych, opracowaną przez „Rosatom”. Trwają konkretne rozmowy na temat jej wykorzystania z Egiptem, Tanzanią, Togo i Namibią.

Obecnie w Afryce działa tylko jedna elektrownia jądrowa – elektrownia jądrowa „Koberge” w Republice Południowej Afryki, zbudowana w oparciu o francuską technologię w połowie lat 80. Druga elektrownia na tym kontynencie powstaje w Egipcie w ramach projektu „El-Dabaa”. Instalowane są tam reaktory rosyjskiej konstrukcji WWER-1200 o mocy 1200 megawatów każdy.