+10° Kijów +9° Warszawa +13° Waszyngton
$ 45.55 € 50.74 zł 11.54
$ 45.55 € 50.74 zł 11.54
+10° Kijów +9° Warszawa +13° Waszyngton
Wiadomości Świat

Podejrzanego o strzelaninę pod Paryżem doprowadzono do sądu — France 24

Fedir Krysztowski 29 października 2026 12:55
Podejrzanego o strzelaninę pod Paryżem doprowadzono do sądu — France 24

We Francji podejrzanego o strzelaninę na przedmieściach Paryża, w której zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych, w nocy ze środy na czwartek doprowadzono do sądu w Paryżu. Może tam zostać formalnie oskarżony.

Strzelanina w Trappes i La Verrière

Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu w robotniczych miastach Trappes i sąsiednim La Verrière pod Paryżem. Według France 24, 39-letni mężczyzna, częściowo zidentyfikowany jako Kevin T., został zatrzymany w piątek. Według informacji stacji w jego samochodzie znajdowały się pistolet maszynowy i granaty z gazem łzawiącym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sprawę bada prokuratura antyterrorystyczna

Sprawą zajmuje się francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna. Jej szef Olivier Christen miał wygłosić oświadczenie w tej sprawie w czwartek o godz. 11:00.

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał strzelaninę rasistowskim atakiem terrorystycznym. Według jego słów większość poszkodowanych miała imigracyjne pochodzenie.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację