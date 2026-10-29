We Francji podejrzanego o strzelaninę na przedmieściach Paryża, w której zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych, w nocy ze środy na czwartek doprowadzono do sądu w Paryżu. Może tam zostać formalnie oskarżony.

Strzelanina w Trappes i La Verrière

Do incydentu doszło w ubiegłym tygodniu w robotniczych miastach Trappes i sąsiednim La Verrière pod Paryżem. Według France 24, 39-letni mężczyzna, częściowo zidentyfikowany jako Kevin T., został zatrzymany w piątek. Według informacji stacji w jego samochodzie znajdowały się pistolet maszynowy i granaty z gazem łzawiącym.

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Sprawę bada prokuratura antyterrorystyczna

Sprawą zajmuje się francuska Krajowa Prokuratura Antyterrorystyczna. Jej szef Olivier Christen miał wygłosić oświadczenie w tej sprawie w czwartek o godz. 11:00.

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał strzelaninę rasistowskim atakiem terrorystycznym. Według jego słów większość poszkodowanych miała imigracyjne pochodzenie.

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