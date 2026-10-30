We Włoszech studenci i pracownicy wyszli na masowe protesty, domagając się zwiększenia finansowania szkół oraz złagodzenia skutków gwałtownego wzrostu kosztów życia. Związek zawodowy USB, który ogłosił strajk generalny, oszacował liczbę uczestników akcji w kraju na od 1 mln do 1,5 mln osób, podczas gdy władze nie opublikowały oficjalnych statystyk, podaje NDTV World.

Postulaty studentów i pracowników

Do protestów dołączyli między innymi kierowcy ciężarówek i taksówek, a także rolnicy. W ostatnich tygodniach protestowali oni przeciwko wzrostowi cen paliw i zwiększeniu wydatków na obronność. Protesty te były największe w niedawnej fali demonstracji inspirowanych protestami we Francji i Hiszpanii. Uczestnicy ruchu studenckiego rozbijali miasteczka namiotowe i zajmowali budynki szkolne.

16-letnia rzymska uczennica Sofia Cataldi powiedziała, że warunki w jej szkole są niebezpieczne, a uczniowie domagają się czystych i bezpiecznych budynków. Studentka Beatrice Cielli stwierdziła, że młodzi ludzie są na granicy wytrzymałości z powodu wysokich opłat za naukę i wynajem mieszkań. Według niej wynajem pojedynczego pokoju w Rzymie może kosztować do 1 200 euro miesięcznie.

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Przemarsz w Rzymie i starcia w Turynie

W Rzymie przemarsz rozpoczął się przy głównym dworcu kolejowym i przeszedł obok Koloseum oraz budynku ministerstwa gospodarki. Na czele kolumny jechały dwa traktory i taksówki. W Mediolanie protestujący wyruszyli z dworca centralnego w kierunku obszarów poza centrum miasta.

Większość demonstracji przebiegła pokojowo, choć w Turynie policja odsunęła uczestników od prefektury pałkami i użyła armatki wodnej. Pod koniec akcji w Rzymie niektórzy młodzi protestujący rzucali butelkami, przewracali kosze na śmieci i podpalili jeden z nich.

W ubiegłym tygodniu rząd Włoch zatwierdził pakiet pomocy o wartości 175,2 mln euro dla kierowców ciężarówek, rolników i rybaków dotkniętych wzrostem cen paliw związanym z wojną na Bliskim Wschodzie. W projekcie budżetu na 2027 rok omawiana jest także coroczna wypłata 2 500 euro dla pracowników poniżej 30. roku życia.

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