Профспілка USB заявила про до 1,5 млн учасників протестів в Італії — NDTV World

В Італії студенти й працівники вийшли на масові протести з вимогами збільшити фінансування шкіл та пом’якшити наслідки стрімкого зростання вартості життя. Профспілка USB, яка оголосила загальний страйк, оцінила кількість учасників акцій у країні від 1 до 1,5 млн осіб, тоді як офіційної статистики влада не оприлюднювала, повідомляє NDTV World.

Вимоги студентів і працівників

До протестів долучилися, зокрема, водії вантажівок і таксі, а також фермери. Вони останніми тижнями виступали через підвищення цін на пальне та проти зростання витрат на оборону. Ці протести стали найбільшими в недавній хвилі демонстрацій, натхненних протестами у Франції та Іспанії. Учасники студентського руху встановлювали наметові містечка й займали шкільні будівлі.

16-річна римська школярка Софія Катальді заявила, що умови в її школі небезпечні, а учні вимагають чистих і безпечних будівель. Студентка Беатріче Чіеллі сказала, що молодь перебуває на межі через високу плату за навчання й оренду житла. За її словами, оренда окремої кімнати в Римі може сягати 1 200 євро на місяць.

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Хода в Римі та сутички в Турині

У Римі хода стартувала від головного залізничного вокзалу та пройшла повз Колізей і будівлю міністерства економіки. На початку колони були два трактори й таксі. У Мілані протестувальники вирушили від центрального вокзалу за межі міського центру.

Більшість демонстрацій відбулися мирно, хоча в Турині поліція відтіснила учасників від префектури кийками та застосувала водомет. Наприкінці акції в Римі окремі молоді протестувальники кидали пляшки, перекидали сміттєві баки та підпалили один із них.

Минулого тижня уряд Італії погодив пакет допомоги на 175,2 млн євро для водіїв вантажівок, фермерів і рибалок, які постраждали від подорожчання пального, пов’язаного з війною на Близькому Сході. У проєкті бюджету на 2027 рік також обговорюють щорічну виплату 2 500 євро для працівників віком до 30 років.

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