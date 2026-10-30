意大利学生和劳动者举行大规模抗议，要求增加学校经费，并缓解生活成本急剧上涨的影响。宣布举行总罢工的USB工会估计，全国参与抗议活动的人数在100万至150万之间，而当局未公布官方统计数据，NDTV World报道。

学生和劳动者的诉求

参与抗议的包括卡车司机、出租车司机以及农民。近几周来，他们因燃油价格上涨而示威，并反对增加国防开支。这些抗议是近期受法国和西班牙抗议活动启发的一波示威中规模最大的一次。学生运动参与者搭建帐篷营地并占领学校建筑。

16岁的罗马女学生索菲娅·卡塔尔迪表示，她所在学校的条件不安全，学生要求拥有干净、安全的建筑。学生贝娅特丽切·奇耶利表示，由于高昂的学费和住房租金，年轻人正处于崩溃边缘。她说，在罗马租一间单人房每月可高达1200欧元。

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罗马游行与都灵冲突

在罗马，游行从主要火车站出发，途经斗兽场和经济部大楼。队伍前方有两辆拖拉机和出租车。在米兰，抗议者从中央火车站出发，前往市中心以外的地区。

大多数示威活动和平进行，不过在都灵，警方用警棍将参与者从省政府大楼前驱离，并动用了高压水炮。在罗马的活动结束时，个别年轻抗议者投掷瓶子、掀翻垃圾箱，并点燃了其中一个。

上周，意大利政府批准了一项1.752亿欧元的援助计划，面向受与中东战争有关的燃油涨价影响的卡车司机、农民和渔民。2027年预算草案还讨论了向30岁以下劳动者每年发放2500欧元。

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