В Италии студенты и работники вышли на массовые протесты с требованиями увеличить финансирование школ и смягчить последствия стремительного роста стоимости жизни. Профсоюз USB, объявивший всеобщую забастовку, оценил число участников акций в стране от 1 млн до 1,5 млн человек, тогда как власти не публиковали официальную статистику, сообщает NDTV World.

Требования студентов и работников

К протестам присоединились, в частности, водители грузовиков и такси, а также фермеры. В последние недели они выступали из-за повышения цен на топливо и против роста расходов на оборону. Эти протесты стали крупнейшими в недавней волне демонстраций, вдохновлённых протестами во Франции и Испании. Участники студенческого движения устанавливали палаточные городки и занимали школьные здания.

16-летняя римская школьница София Катальди заявила, что условия в её школе небезопасны, а учащиеся требуют чистых и безопасных зданий. Студентка Беатриче Чиелли сказала, что молодёжь находится на пределе из-за высокой платы за обучение и аренду жилья. По её словам, аренда отдельной комнаты в Риме может достигать 1 200 евро в месяц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шествие в Риме и столкновения в Турине

В Риме шествие началось от главного железнодорожного вокзала и прошло мимо Колизея и здания министерства экономики. Во главе колонны находились два трактора и такси. В Милане протестующие отправились от центрального вокзала за пределы городского центра.

Большинство демонстраций прошло мирно, хотя в Турине полиция оттеснила участников от префектуры дубинками и применила водомёт. В конце акции в Риме отдельные молодые протестующие бросали бутылки, опрокидывали мусорные баки и подожгли один из них.

На прошлой неделе правительство Италии одобрило пакет помощи на 175,2 млн евро для водителей грузовиков, фермеров и рыбаков, пострадавших от подорожания топлива, связанного с войной на Ближнем Востоке. В проекте бюджета на 2027 год также обсуждается ежегодная выплата 2 500 евро для работников младше 30 лет.

Читай нас в