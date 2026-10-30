W Stanach Zjednoczonych sekretarz obrony Pete Hegseth ogłosił 15 lipca 2026 roku, że Pentagon rozpocznie badania żołnierzy-mężczyzn w wieku od 30 lat pod kątem niskiego poziomu testosteronu. Informuje o tym Fortune.

Jakie objawy będą brane pod uwagę

Jak wyjaśnił Pentagon, badania będą obejmowały ocenę objawów niskiego poziomu testosteronu. Wśród nich wymieniono obniżone libido, utratę spontanicznych porannych erekcji, zaburzenia erekcji, spadek energii i wydolności fizycznej, pogorszenie koncentracji, utratę masy mięśniowej oraz obniżony nastrój.

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Ocena autora felietonu

Materiał Fortune jest przedrukiem felietonu Matthew N. Hanny, profesora nadzwyczajnego retoryki, polityki i kultury na University of Wisconsin–Madison, opublikowanego pierwotnie przez The Conversation. Autor rozpatruje inicjatywę Hegsetha w kontekście komunikacji politycznej administracji Donalda Trumpa i używa do jej opisu terminu „cringe fascism”. Jest to ocena autora felietonu, a nie stanowisko Pentagonu.

Hannah pisze również, że połączenie w tej polityce retoryki hipermęskości i przewagi wojskowej, jego zdaniem, różni się od sposobu, w jaki profesjonalne Siły Zbrojne USA prezentowały się za poprzednich administracji.

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