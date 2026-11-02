W Niemczech szefowie okręgowych struktur Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec (CDU) ostro skrytykowali lidera partii i kanclerza federalnego Friedricha Merza przed dwudniową konferencją w Berlinie. Wskazują na, ich zdaniem, słabą pracę rządu, niskie wyniki CDU w sondażach oraz wyborcze porażki partii, informuje Der Spiegel.

Wezwania do zmian w kierownictwie

Przewodnicząca struktur CDU we Frankfurcie nad Odrą, Desiree Schrade, oświadczyła, że chce usłyszeć od Merza jego wizję przyszłości partii oraz dowiedzieć się, jak CDU może ponownie zainteresować ludzi. Dopuściła także możliwość rozdzielenia stanowisk kanclerza i przewodniczącego CDU, jeśli Merz nie ma wystarczająco dużo sił na pracę partyjną.

Według Schrade w Brandenburgii część członków opuszcza CDU z powodu niezadowolenia z pracy partii w rządzie. Christian Grosse, przewodniczący okręgowego stowarzyszenia CDU Potsdam-Mittelmark, również powiązał odejścia członków z polityką federalną. Powiedział, że jeśli polityka nie przynosi rezultatów, otwiera to drogę populistom.

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Niezadowolenie przed konferencją

Przewodniczący okręgowego stowarzyszenia CDU „Weimarer Land” w Turyngii, Hannes Röbel, oświadczył, że niemal nie ufa berlińskiemu kierownictwu partii. Podważył, czy obecne kierownictwo CDU ma wystarczający autorytet po ostatnich wyborach krajowych, w których partia poniosła znaczne straty, a w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nie dostała się do parlamentu krajowego.

Konferencja ponad 300 szefów okręgowych struktur CDU odbędzie się w Domu Konrada Adenauera i Bundestagu w Berlinie. Zaplanowano wymianę opinii z Merzem i sekretarz generalną CDU Franziską Hoppermann. Jednocześnie część uczestników obawia się, że z powodu dużej liczby kwestii organizacyjnych w programie będzie zbyt mało czasu na rozmowę z liderem partii.

Minister stanu i szefowa struktur CDU w Kolonii Serap Güler wezwała do aktywniejszego włączania partyjnej bazy w podejmowanie decyzji. Jej zdaniem okręgowi liderzy bezpośrednio wiedzą, jakie kwestie niepokoją ludzi na miejscu i gdzie partia musi poprawić swoją pracę.

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