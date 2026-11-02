在德国，德国基督教民主联盟（CDU）各地区组织负责人在柏林为期两天的会议前，严厉批评了党主席兼联邦总理弗里德里希·默茨。他们指出，政府工作疲弱、基民盟民调支持率偏低以及该党在选举中失利，《明镜》周刊报道。

呼吁改变领导层

法兰克福（奥得河畔）基民盟组织主席德西蕾·施拉德表示，她希望听到默茨对党未来的愿景，并了解基民盟如何能再次引起民众兴趣。她还提出，如果默茨没有足够精力从事党务工作，可以考虑将总理和基民盟主席的职位分开。

施拉德称，在勃兰登堡，部分党员因不满该党在政府中的工作而离开基民盟。波茨坦-米特尔马克基民盟地区协会主席克里斯蒂安·格罗瑟也将党员离开与联邦政治联系起来。他表示，如果政策没有取得成果，就会给民粹主义者打开道路。

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会议前的不满情绪

图林根州“魏玛乡村”基民盟地区协会主席汉内斯·勒贝尔表示，他几乎不信任党在柏林的领导层。他质疑，在最近的州选举后，现任基民盟高层是否拥有足够的权威；该党在选举中遭受重大损失，并且在梅克伦堡-前波美拉尼亚州未能进入州议会。

超过300名基民盟地区组织负责人的会议将在柏林的康拉德·阿登纳之家和联邦议院举行。会议计划与默茨及基民盟秘书长弗朗齐斯卡·霍珀曼交换意见。与此同时，一些与会者担心，由于议程中有大量组织事务，与党主席交谈的时间将过少。

国务部长兼科隆基民盟组织负责人塞拉普·居勒呼吁更积极地让党的基层参与决策。她认为，地区负责人直接了解当地民众关切的议题，以及该党需要在哪些方面改进工作。

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