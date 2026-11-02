В Германии главы районных организаций Христианско-демократического союза Германии (ХДС) накануне двухдневной конференции в Берлине резко раскритиковали лидера партии и федерального канцлера Фридриха Мерца. Они указывают на слабую, по их мнению, работу правительства, низкие показатели ХДС в опросах и электоральные поражения партии, сообщает Der Spiegel.

Призывы к изменениям в руководстве

Глава организации ХДС во Франкфурте-на-Одере Дезире Шраде заявила, что хочет услышать от Мерца его видение будущего партии и узнать, как ХДС может вновь заинтересовать людей. Она также допустила возможность разделения должностей канцлера и председателя ХДС, если у Мерца недостаточно сил для партийной работы.

По словам Шраде, в Бранденбурге часть членов покидает ХДС из-за недовольства работой партии в правительстве. Глава районного объединения ХДС Потсдам-Миттельмарк Кристиан Гроссе также связал выход членов с федеральной политикой. Он заявил, что если политика не дает результатов, это открывает путь популистам.

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Недовольство перед конференцией

Глава районного объединения ХДС «Ваймарер-Ланд» в Тюрингии Ханнес Рёбель заявил, что почти не доверяет берлинскому руководству партии. Он поставил под сомнение, обладает ли нынешняя верхушка ХДС достаточным авторитетом после последних земельных выборов, на которых партия понесла значительные потери, а в Мекленбурге — Передней Померании не прошла в земельный парламент.

Конференция более 300 глав районных организаций ХДС пройдет в Доме Конрада Аденауэра и Бундестаге в Берлине. Запланирован обмен мнениями с Мерцем и генеральным секретарем ХДС Франциской Хопперманн. В то же время часть участников опасается, что из-за большого количества организационных вопросов в программе времени на разговор с лидером партии будет слишком мало.

Государственный министр и глава организации ХДС в Кёльне Серап Гюлер призвала активнее привлекать партийную базу к принятию решений. По ее мнению, районные руководители непосредственно знают, какие темы волнуют людей на местах и в чем партии необходимо улучшить свою работу.

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