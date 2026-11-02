Prezydent USA Donald Trump w niedzielę zorganizował wiece w Dubuque w stanie Iowa oraz w Salinie w stanie Kansas przed wyborami uzupełniającymi do Kongresu zaplanowanymi na 3 listopada. Wezwał wyborców do poparcia kandydatów Partii Republikańskiej i utrzymania przez nią kontroli nad obiema izbami Kongresu, informuje Anadolu Agency.

Wezwanie do poparcia republikanów

Podczas wystąpienia w Salinie Trump oświadczył, że wybór republikańskiej Izby Reprezentantów i Senatu umożliwi kontynuowanie polityki „America First”. Wezwał również mieszkańców Kansas do poparcia republikańskiego senatora Rogera Marshalla, który ubiega się o reelekcję, a także republikańskiego kandydata na gubernatora Tya Mastersona.

Prezydent podkreślił, że wyborcy muszą udać się do lokali wyborczych, aby republikanie mogli kontynuować swoją politykę przez kolejne dwa lata.

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Przedstawione priorytety

Trump przedstawił priorytety, które, jak powiedział, republikanie będą realizować, jeśli utrzymają kontrolę nad Kongresem. Należą do nich surowsze ograniczenia w polityce imigracyjnej, wymogi dotyczące identyfikacji wyborcy i potwierdzenia obywatelstwa, a także zakaz miast-sanktuariów.

Ponadto opowiedział się za karą śmierci dla dużych handlarzy narkotyków, handlarzy ludźmi oraz osób skazanych za zabójstwo funkcjonariusza organów ścigania. Sekretarz stanu Marco Rubio, który krótko przemawiał na wiecu w Kansas, pochwalił politykę Trumpa w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Wybory uzupełniające 3 listopada zdecydują o kontroli nad obiema izbami Kongresu USA. Pod głosowanie trafią wszystkie 435 mandatów w Izbie Reprezentantów oraz 35 miejsc w Senacie.

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