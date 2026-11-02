特朗普呼吁选出共和党控制的众议院和参议院——阿纳多卢通讯社

美国总统唐纳德·特朗普周日在艾奥瓦州迪比克和堪萨斯州萨利纳举行集会，临近定于11月3日举行的国会中期选举。他呼吁选民支持共和党候选人，并维持该党对国会两院的控制权，阿纳多卢通讯社报道。

呼吁支持共和党人

特朗普在萨利纳发表讲话时表示，选出由共和党控制的众议院和参议院，将能够继续推行“美国优先”政策。他还呼吁堪萨斯州居民支持寻求连任的共和党参议员罗杰·马歇尔，以及共和党州长候选人泰·马斯特森。

总统强调，选民必须前往投票站，以便共和党人能够在未来两年继续推行其政策。

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提出的优先事项

特朗普概述了他所称共和党若继续控制国会将推动的优先事项。其中包括收紧移民政策限制、对选民身份证明和公民身份确认的要求，以及禁止庇护城市。

此外，他主张对重大毒贩、人口贩运者以及因杀害执法人员被定罪者判处死刑。国务卿马尔科·鲁比奥在堪萨斯州的集会上进行了简短发言，并赞扬了特朗普的国家安全政策。

11月3日的中期选举将决定美国国会两院的控制权。全部435个众议院席位和35个参议院席位将进行投票。

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