美国国家运输安全委员会（NTSB）发现迹象表明，一架Learjet 60公务机在佛罗里达州西棕榈滩附近撞地前，可能已在失去部分部件。11月1日的空难造成机上全部9人死亡——两名飞行员和7名乘客。AeroTime报道。

NTSB委员会成员汤姆·查普曼在11月2日的简报会上未证实究竟有哪些部件可能从飞机上脱落。他表示，调查人员掌握迹象显示，该飞行器在撞地前曾部分解体，目前仍在确定具体情况。

机组最后的报告

这架由Aurora Aviation以Upper Jets品牌运营的飞机，按Part 135规则执行包机飞行任务。飞机于当地时间09:37从奥斯汀-伯格斯特龙国际机场起飞，目的地为巴哈马的北伊柳塞拉机场。

大约在12:47，其中一名飞行员向空中交通管制员报告了轻微的透明积冰，机组认为该情况可控，同时还报告了中度湍流。在35,000英尺高度，机组报告高度偏差约700英尺，当时外界空气温度为零下47摄氏度。

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不久后，机组报告出现降水，并请求获准爬升至37,000英尺，管制员批准了这一请求。不到30秒后，飞行员报告飞机正在下降，随后发出了Mayday遇险信号。她还报告称，下降率达到每分钟20,000英尺。

调查人员在坠机现场的工作

NTSB尚未确定这架Learjet是否穿越过活跃的雷暴。调查人员将核查飞行路线上的天气状况、与管制员的通话、飞机的历史记录，以及涉及Learjet 60的类似事故信息。

飞机约于12:51以近乎垂直的姿态高速坠落。撞击坑内积水，使得接近残骸变得困难。机上应配备驾驶舱语音记录器，但截至简报会时尚未找到。由于飞机可能在空中解体，调查人员或许需要扩大残骸搜寻范围。一名当时在地面车辆中的男子腿部受伤。

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