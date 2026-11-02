Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) выявил признаки того, что самолет Learjet 60 мог терять некоторые компоненты еще до столкновения с землей неподалеку от Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В авиакатастрофе 1 ноября погибли все девять человек на борту — двое пилотов и семеро пассажиров. Об этом сообщает AeroTime.

Член совета NTSB Том Чепмен на брифинге 2 ноября не подтвердил, какие именно элементы могли отделиться от самолета. По его словам, у следователей есть признаки того, что воздушное судно частично разрушалось до удара о землю, и они продолжают устанавливать обстоятельства.

Последние сообщения экипажа

Самолет, эксплуатировавшийся Aurora Aviation под брендом Upper Jets, выполнял чартерный рейс по правилам Part 135. Он вылетел из международного аэропорта Остин–Бергстром в 09:37 по местному времени и направлялся в аэропорт Норт-Элютера на Багамах.

Примерно в 12:47 одна из пилотов сообщила авиадиспетчерам о слабом прозрачном обледенении, которое экипаж считал контролируемым, а также об умеренной турбулентности. На высоте 35 тысяч футов экипаж сообщил об отклонении высоты примерно на 700 футов, а температура наружного воздуха составляла минус 47 градусов Цельсия.

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Вскоре экипаж сообщил об осадках и запросил разрешение подняться до 37 тысяч футов, которое получил от диспетчеров. Менее чем через 30 секунд пилот сообщила о снижении, после чего передала сигнал бедствия Mayday. Она также сообщила, что скорость снижения достигала 20 тысяч футов в минуту.

Работа следователей на месте падения

NTSB еще не установил, пролетал ли Learjet через активную грозу. Следователи будут проверять погодные условия на маршруте полета, переговоры с диспетчерами, историю самолета и информацию о подобных авариях с участием Learjet 60.

Самолет упал примерно в 12:51 почти вертикально и с высокой скоростью. Доступ к обломкам осложняет вода, заполнившая кратер в месте удара. На борту должен был находиться речевой самописец, однако на момент брифинга его еще не нашли. Из-за возможного разрушения самолета в воздухе следователям может потребоваться расширить зону поиска обломков. Мужчина, находившийся в автомобиле на земле, получил травму ноги.

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