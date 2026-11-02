Національна рада з безпеки на транспорті США (NTSB) виявила ознаки того, що літак Learjet 60 міг втрачати деякі компоненти ще до зіткнення із землею поблизу Вест-Палм-Біча у штаті Флорида. В авіакатастрофі 1 листопада загинули всі дев’ятеро людей на борту — двоє пілотів і семеро пасажирів. Про це повідомляє AeroTime.

Член ради NTSB Том Чепмен на брифінгу 2 листопада не підтвердив, які саме елементи могли відокремитися від літака. За його словами, слідчі мають ознаки того, що повітряне судно частково руйнувалося до удару об землю, і продовжують встановлювати обставини.

Останні повідомлення екіпажу

Літак, який експлуатувала Aurora Aviation під брендом Upper Jets, виконував чартерний рейс за правилами Part 135. Він вилетів із міжнародного аеропорту Остін–Бергстром о 09:37 за місцевим часом і прямував до аеропорту Норт-Елютера на Багамах.

Приблизно о 12:47 одна з пілоток повідомила авіадиспетчерам про легке прозоре обледеніння, яке екіпаж вважав контрольованим, а також про помірну турбулентність. На висоті 35 тисяч футів екіпаж повідомив про відхилення висоти приблизно на 700 футів, а температура зовнішнього повітря становила мінус 47 градусів Цельсія.

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Невдовзі екіпаж повідомив про опади й попросив дозвіл піднятися до 37 тисяч футів, який отримав від диспетчерів. Менш ніж за 30 секунд пілотка доповіла про зниження, після чого передала сигнал лиха Mayday. Вона також повідомила, що швидкість зниження сягала 20 тисяч футів за хвилину.

Робота слідчих на місці падіння

NTSB ще не встановила, чи пролітав Learjet через активну грозу. Слідчі перевірятимуть погодні умови на маршруті польоту, переговори з диспетчерами, історію літака та інформацію про подібні аварії за участю Learjet 60.

Літак упав приблизно о 12:51 майже вертикально на великій швидкості. Доступ до уламків ускладнює вода, що заповнила кратер на місці удару. На борту мав бути бортовий диктофон, однак на час брифінгу його ще не знайшли. Через можливе руйнування літака в повітрі слідчим може знадобитися розширити зону пошуку уламків. Чоловік, який перебував в автомобілі на землі, зазнав травми ноги.

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