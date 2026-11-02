Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) wykryła oznaki, że Learjet 60 mógł tracić niektóre elementy jeszcze przed uderzeniem w ziemię w pobliżu West Palm Beach na Florydzie. W katastrofie lotniczej 1 listopada zginęło wszystkich dziewięć osób na pokładzie — dwoje pilotów i siedmioro pasażerów. Informuje o tym AeroTime.

Członek rady NTSB Tom Chapman podczas briefingu 2 listopada nie potwierdził, jakie dokładnie elementy mogły oddzielić się od samolotu. Według niego śledczy mają oznaki, że statek powietrzny częściowo rozpadał się przed uderzeniem w ziemię, i nadal ustalają okoliczności.

Ostatnie komunikaty załogi

Samolot, eksploatowany przez Aurora Aviation pod marką Upper Jets, wykonywał lot czarterowy zgodnie z przepisami Part 135. Wystartował z międzynarodowego lotniska Austin–Bergstrom o 09:37 czasu lokalnego i leciał na lotnisko North Eleuthera na Bahamach.

Około 12:47 jedna z pilotek zgłosiła kontrolerom ruchu lotniczego lekkie przezroczyste oblodzenie, które załoga uznawała za możliwe do opanowania, a także umiarkowane turbulencje. Na wysokości 35 tys. stóp załoga zgłosiła odchylenie wysokości o około 700 stóp, a temperatura powietrza zewnętrznego wynosiła minus 47 stopni Celsjusza.

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Wkrótce załoga zgłosiła opady i poprosiła o zgodę na wzniesienie się na wysokość 37 tys. stóp, którą otrzymała od kontrolerów. Mniej niż 30 sekund później pilotka zgłosiła zniżanie, po czym nadała sygnał alarmowy Mayday. Poinformowała również, że prędkość zniżania osiągnęła 20 tys. stóp na minutę.

Praca śledczych na miejscu katastrofy

NTSB nie ustaliła jeszcze, czy Learjet przeleciał przez aktywną burzę. Śledczy będą sprawdzać warunki pogodowe na trasie lotu, rozmowy z kontrolerami, historię samolotu oraz informacje o podobnych wypadkach z udziałem Learjetów 60.

Samolot spadł około 12:51 niemal pionowo i z dużą prędkością. Dostęp do wraku utrudnia woda, która wypełniła krater w miejscu uderzenia. Na pokładzie miał znajdować się rejestrator rozmów w kokpicie, jednak do czasu briefingu jeszcze go nie odnaleziono. Z powodu możliwego rozpadu samolotu w powietrzu śledczy mogą potrzebować rozszerzyć obszar poszukiwań szczątków. Mężczyzna znajdujący się w samochodzie na ziemi doznał urazu nogi.

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