特朗普宣布林肯纪念堂旁倒影池开放 — CNBC

美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿宣布，林肯纪念堂旁的倒影池正式开放。这次讲话是他在原定于次日举行的中期选举日之前最后一次预定的亲自公开演讲。

由于特朗普下令进行的一项问题重重的改造工程，该倒影池已被围栏封闭数月。总统表示，该设施如今比以往任何时候都更好、更美观。

损坏原因

特朗普再次重复了毫无根据的说法，称倒影池遭到破坏者损毁，导致维修工作延误。与此同时，哥伦比亚特区联邦检察官珍妮·皮罗于7月31日向法院表示，损坏是由承包商实施的安装失败造成的。据CNBC报道，在这一声明之后，特朗普批评了皮罗，但仍继续指责破坏者。

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选举前夕的讲话

在近一小时的演讲约第23分钟时，特朗普首次直接提及中期选举。他称这是当代人一生中最重要的中期选举，列举了其政府的成就，并批评了民主党候选人，其中包括密歇根州联邦参议员候选人阿卜杜勒·埃尔-赛义德。

总统还重复了有争议的说法，即如果共和党获胜，每个人都将获得5,000美元。他承认，按照历史趋势，现任总统所属政党通常会在中期选举中表现更差，并补充说共和党人付出了巨大努力。

演讲结束时，特朗普再次谈到倒影池，还谈及在华盛顿修建一座大型凯旋门、开发波托马克河沿岸滨水区、建设拥有250至500座雕像的美国英雄国家花园，以及改造一座仍在诉讼中的公共高尔夫球场的计划。

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