Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне объявил об официальном открытии отражающего бассейна у мемориала Линкольна. Выступление стало его последней запланированной личной публичной речью перед днем промежуточных выборов, который должен был состояться на следующий день.

Бассейн несколько месяцев был огорожен из-за проблемной реконструкции, которую распорядился провести Трамп. Президент заявил, что объект теперь лучше и красивее, чем когда-либо прежде.

Причины повреждения

Трамп вновь повторил необоснованное утверждение о том, что бассейн повредили вандалы и это задержало ремонт. В то же время прокурор США в округе Колумбия Джанин Пирро 31 июля сообщила суду, что повреждение возникло из-за неудачной установки, выполненной подрядчиком. По данным CNBC, после этого заявления Трамп раскритиковал Пирро, но продолжил обвинять вандалов.

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Выступление накануне выборов

Трамп впервые прямо упомянул промежуточные выборы примерно на 23-й минуте почти часового выступления. Он назвал их самыми важными промежуточными выборами в жизни нынешнего поколения, заявил о достижениях своей администрации и критиковал кандидатов от Демократической партии, в том числе кандидата в Сенат от Мичигана Абдула Эль-Сайеда.

Президент также повторил спорное утверждение, что в случае победы республиканцев все получат 5 000 долларов. Он признал историческую тенденцию, согласно которой партия действующего президента обычно показывает худшие результаты на промежуточных выборах, добавив, что республиканцы приложили значительные усилия.

В конце выступления Трамп вновь говорил о бассейне, а также о намерениях построить в Вашингтоне большую триумфальную арку, обустроить набережную вдоль реки Потомак, создать Национальный сад американских героев с 250–500 статуями и реконструировать общественное поле для гольфа, по поводу которого продолжаются судебные споры.

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