Prezydent USA Donald Trump ogłosił w Waszyngtonie oficjalne otwarcie basenu odblaskowego przy Pomniku Lincolna. Wystąpienie było jego ostatnim zaplanowanym osobistym publicznym przemówieniem przed dniem wyborów śródokresowych, który miał odbyć się następnego dnia.

Basen przez kilka miesięcy był ogrodzony z powodu problematycznej przebudowy zarządzonej przez Trumpa. Prezydent oświadczył, że obiekt jest teraz lepszy i piękniejszy niż kiedykolwiek wcześniej.

Przyczyny uszkodzenia

Trump ponownie powtórzył nieuzasadnione twierdzenie, że basen został uszkodzony przez wandali, co opóźniło naprawę. Jednocześnie prokuratorka USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro poinformowała sąd 31 lipca, że uszkodzenie powstało w wyniku nieudanego montażu wykonanego przez wykonawcę. Według CNBC, po tym oświadczeniu Trump skrytykował Pirro, lecz nadal obwiniał wandali.

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Wystąpienie w przededniu wyborów

Trump po raz pierwszy bezpośrednio wspomniał o wyborach śródokresowych około 23. minuty niemal godzinnego przemówienia. Nazwał je najważniejszymi wyborami śródokresowymi w życiu obecnego pokolenia, mówił o osiągnięciach swojej administracji oraz krytykował kandydatów Partii Demokratycznej, w tym kandydata do Senatu z Michigan Abdula El-Sayeda.

Prezydent powtórzył również kontrowersyjne twierdzenie, że w przypadku zwycięstwa republikanów każdy otrzyma 5 000 dolarów. Przyznał, że historycznie partia urzędującego prezydenta zwykle osiąga gorsze wyniki w wyborach śródokresowych, dodając, że republikanie włożyli znaczny wysiłek.

Pod koniec wystąpienia Trump ponownie mówił o basenie, a także o zamiarach wzniesienia w Waszyngtonie wielkiego łuku triumfalnego, zagospodarowania nabrzeża wzdłuż rzeki Potomak, stworzenia Narodowego Ogrodu Amerykańskich Bohaterów z 250–500 posągami oraz przebudowy publicznego pola golfowego, w sprawie którego trwają spory sądowe.

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