Na Cyprze syn 61-letniej Olgi Wasiljewej, do której zabójstwa, według śledztwa, przyznał się 43-letni obywatel Syrii, powiedział śledczym, że mężczyzna żądał od jego matki 70 tys. euro. Jak informuje Cyprus Mail, pieniądze miały rzekomo stanowić odszkodowanie za wypadek drogowy z udziałem innego samochodu.

Zeznania syna zmarłej

Syn Wasiljewej przyjechał z Rosji na Cypr i w poniedziałek złożył zeznania śledczym z wydziału kryminalnego policji w Limassolu. Powiedział, że jego matka poznała podejrzanego w kawiarni około pięciu miesięcy przed śmiercią i informowała syna o swojej relacji z nim.

Według syna obawiał się, że mężczyzna może wykorzystywać jego matkę finansowo. Wasiljewa miała rzekomo zaproponować zwrot naszyjnika podarowanego przez podejrzanego, aby pomóc mu spełnić jego żądania finansowe.

Weryfikacja operacji finansowych

Policja ustala również, czy podejrzany otrzymał pieniądze od Wasiljewej przed jej śmiercią lub zabrał je po zabójstwie. Śledczy poszukują kwoty, którą kobieta, według ich danych, wypłaciła przed śmiercią. Jej samochód zbadano w obecności syna, a dowody zabezpieczono do ekspertyzy.

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Obecnie śledztwo nie ma danych, że mężczyzna otrzymywał od Wasiljewej środki za jej życia lub przywłaszczył je po zabójstwie. Część transakcji wypłaty gotówki sprawdzanych przez funkcjonariuszy została prawdopodobnie dokonana przez samą kobietę z innego powodu. Śledczy spodziewają się uzyskać więcej informacji po uzyskaniu dostępu do zapisów bankowych.

Okoliczności sprawy

Ciało Wasiljewej znaleziono w studni w Moniatis. Badanie sądowo-medyczne wykazało, że doznała ciężkich obrażeń głowy w wyniku wielokrotnych uderzeń młotkiem, choć nie udało się ustalić dokładnej liczby uderzeń. Śledczy uważają również, że podejrzany oblał ciało wybielaczem przed umieszczeniem go w dole, prawdopodobnie próbując zapobiec rozprzestrzenianiu się zapachu rozkładu.

Policja zbiera pozostałe dowody sądowo-medyczne i zeznania, aby zakończyć kompletowanie materiałów sprawy. W konsultacji ze służbą prawną śledczy rozważają, czy dowody dają podstawy do postawienia zarzutów zabójstwa z premedytacją lub zabójstwa bez premedytacji. Decydujące będą okoliczności śmierci i istnienie dowodów wcześniejszego planowania, ponieważ samo przyznanie się nie wystarcza do ustalenia wcześniejszego zamiaru.

W niedzielę wieczorem 43-letni zatrzymany pokłócił się także z innym zatrzymanym w siedzibie policji w Limassolu. Został przewieziony do szpitala jako środek ostrożności, po czym umieszczono go w izolacji.

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