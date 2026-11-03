W Polsce od stycznia 2027 roku świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z niepełnosprawnością będzie wynosić 3488 zł miesięcznie. To o 102 zł więcej niż stawka na 2026 rok, więc w skali roku świadczeniobiorcy otrzymają ponad 1200 zł więcej. Nową kwotę oficjalnie ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, informuje RMF24.

Komu przysługuje wypłata

Świadczenie jest przeznaczone dla osób opiekujących się dzieckiem z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub ze wskazaniami medycznymi dotyczącymi potrzeby stałej opieki lub rehabilitacji. Mogą je otrzymywać rodzice, opiekunowie prawni, osoby zobowiązane do płacenia alimentów, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.

Prawo do wypłaty nie zależy od dochodu rodziny: decydujące są podstawy medyczne i prawne. Jednocześnie świadczenie nie jest przyznawane na to samo dziecko, jeśli inny opiekun już otrzymuje wypłatę związaną z opieką.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe zasady i waloryzacja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2024 roku wypłata jest przyznawana do ukończenia przez podopiecznego 18 lat. Rodziny, które zachowały prawo na podstawie wcześniejszych zasad, mogą nadal otrzymywać świadczenie na osobę pełnoletnią pod warunkiem ciągłości prawa i terminowego złożenia dokumentów. Po wygaśnięciu orzeczenia o niepełnosprawności należy w ciągu trzech miesięcy złożyć wniosek o nowy dokument, a następnie w tym samym terminie — wniosek o ustalenie dalszego prawa do wypłaty.

Jeśli opiekun opiekuje się kilkoma małoletnimi podopiecznymi spełniającymi wymogi, kwota może zostać podwojona lub potrojona — do 10 464 zł miesięcznie. Odbiorcy świadczenia na nowych zasadach mogą pracować, prowadzić działalność rolniczą i łączyć wypłatę z emeryturą lub rentą. Waloryzacja zostanie przeprowadzona automatycznie, jeśli nie upływa okres ważności decyzji o przyznaniu świadczenia ani dokumentu o niepełnosprawności.

Czytaj nas na