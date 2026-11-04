Decision Desk HQ prognozuje zwycięstwo Crowleya w Wisconsin — The Hill

Partner The Hill, Decision Desk HQ, prognozuje zwycięstwo demokraty Davida Crowleya nad republikaninem Tomem Tiffanym w wyborach na gubernatora amerykańskiego stanu Wisconsin. Według stanu na 22:20 czasu wschodniego 3 listopada Crowley miał 54% głosów wobec 46% Tiffany’ego po przetworzeniu 63% głosów.

Zmiana gubernatora stanu

Crowley, który stoi na czele hrabstwa Milwaukee, ma zastąpić ustępującego demokratycznego gubernatora Tony’ego Eversa. Evers poparł Crowleya podczas demokratycznych prawyborów w stanie.

Jeśli prognoza się potwierdzi, 40-letni rodowity mieszkaniec Wisconsin zostanie pierwszym czarnoskórym gubernatorem stanu. W maju 2020 roku został najmłodszą osobą, która objęła stanowisko szefa hrabstwa Milwaukee, a także pierwszym czarnoskórym urzędnikiem na tym stanowisku.

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Przebieg kampanii

W demokratycznych prawyborach w sierpniu Crowley pokonał progresywną kandydatkę Francescę Hong, choć w sondażach tracił do niej dwucyfrową liczbę punktów procentowych. Na początku lipca wycofał się z wyścigu i poparł zastępczynię gubernatora Wisconsin Sarę Rodriguez, jednak wrócił do kampanii po tym, jak w połowie lipca wycofała ona swoją kandydaturę.

Po zwycięstwie Crowleya w prawyborach projekt analityczny Sabato’s Crystal Ball zmienił ocenę listopadowych wyborów na korzyść demokratów, a Decision Desk HQ określał wyścig jako taki, w którym przewaga jest po stronie Partii Demokratycznej. Crowley studiował na University of Wisconsin–Milwaukee, ale przerwał naukę z powodu pracy politycznej i uzyskał dyplom w 2024 roku — 20 lat po rozpoczęciu studiów.

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