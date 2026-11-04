W wyborach uzupełniających w USA w 2026 roku Demokraci zdobyli większość w obu izbach parlamentu oraz odnieśli kilka niespodziewanych zwycięstw w głosowaniu, informuje Der Spiegel.

W nagraniu redakcji Demokraci świętują wyniki wyborów, a zwycięzcy składają pierwsze oświadczenia.

Oświadczenie Abdula al-Sayeda

Jednym ze zwycięzców pokazanych w materiale jest Abdul al-Sayed. Po zwycięstwie zwrócił się do J.D. Vance'a: „J.D., mój przyjacielu, to wspaniała ironia, że to właśnie ty będziesz musiał odebrać ode mnie przysięgę”.

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Der Spiegel wykorzystał tę wypowiedź w tytule filmu o wynikach wyborów uzupełniających.

Wideo o wynikach

Materiał wideo Der Spiegel trwa dwie minuty i poświęcony jest reakcjom kandydatów, którzy wygrali wybory uzupełniające w USA.

Materiał opublikowano 4 listopada 2026 roku o godzinie 10:32 w dziale Der Spiegel poświęconym tegorocznym wyborom uzupełniającym w USA.

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