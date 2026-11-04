Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na sieć, którą Departament Skarbu USA nazwał dużym przestępczym procederem oszustw morskich. Według resortu kierowało nią dwoje obywateli Indii, a jej działalność pomagała irańskiej flocie cieni tankowców omijać międzynarodowe ograniczenia.

Jak informuje Dawn, amerykański Departament Skarbu twierdzi, że sieć ułatwiała irańskim statkom pływanie pod fałszywymi banderami oraz uzyskiwanie sfałszowanych certyfikatów morskich.

Kogo wpisano na listę sankcyjną

Sankcje wprowadzone w środę dotyczą obywatela Indii Suniela Kumara Sharmy i jego żony Jaspreet Preeti Shahid. Według Departamentu Skarbu USA działali oni z miasta Chandigarh i kierowali zakrojoną na szeroką skalę siecią oszustw morskich.

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Amerykański resort oświadczył, że Sharma i Shahid rzekomo podawali się za przedstawicieli państw z niemal wszystkich kontynentów, w tym Gujany, Eswatini i Laosu. Według Waszyngtonu umożliwiało to irańskiej flocie cieni unikanie ograniczeń dotyczących działalności. Sankcjami objęto także dwóch innych obywateli Indii oraz szereg firm, które według Departamentu Skarbu USA należały do tej sieci.

Ograniczenia dla sektora lotniczego

Osobno USA nałożyły sankcje na turecką firmę Fugo Ground Services Inc. Strona amerykańska oskarża ją o dalsze świadczenie usług dla irańskiego sektora lotniczego.

To kolejny krok w nasilaniu przez USA presji sankcyjnej na Iran. Wcześniej w tym miesiącu Waszyngton wprowadził ograniczenia wobec pozostałości irańskiej floty cieni, które objęły 17 statków. Według władz amerykańskich tankowce te wykorzystywano do transportu produktów naftowych na rynki zagraniczne.

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