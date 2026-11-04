США запровадили санкції проти індійської мережі через ймовірну допомогу Ірану — Dawn

Сполучені Штати запровадили санкції проти мережі, яку Міністерство фінансів США назвало великою злочинною схемою з морського шахрайства. За твердженням відомства, нею керували двоє громадян Індії, а її діяльність допомагала іранському тіньовому флоту нафтових танкерів обходити міжнародні обмеження.

Як повідомляє Dawn, американський Мінфін стверджує, що мережа сприяла плаванню іранських суден під фальшивими прапорами та отриманню підроблених морських сертифікатів.

Кого внесли до санкційного списку

Санкції, запроваджені в середу, стосуються громадянина Індії Суніела Кумара Шарми та його дружини Джаспріт Пріті Шахід. За даними Мінфіну США, вони діяли з міста Чандігарх та керували масштабною мережею морського шахрайства.

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Американське відомство заявило, що Шарма та Шахід нібито видавали себе за представників держав майже з усіх континентів — зокрема Гаяни, Есватіні та Лаосу. Це, за версією Вашингтона, давало змогу іранському тіньовому флоту уникати обмежень на діяльність. Під санкції також потрапили ще двоє громадян Індії та низка компаній, які, як стверджує Мінфін США, входили до цієї мережі.

Обмеження для авіаційного сектору

Окремо США запровадили санкції проти турецької компанії Fugo Ground Services Inc. Американська сторона звинувачує її у продовженні надання послуг авіаційному сектору Ірану.

Це черговий крок у посиленні санкційного тиску США на Іран. Раніше цього місяця Вашингтон запровадив обмеження проти залишків іранського тіньового флоту, які охопили 17 суден. За даними американської влади, ці танкери використовували для перевезення нафтопродуктів на зовнішні ринки.

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