美国制裁涉嫌协助伊朗的印度网络——Dawn

美国对一个网络实施制裁，美国财政部称该网络是一个大型海事欺诈犯罪计划。据该部门称，该网络由两名印度公民运营，其活动帮助伊朗的影子油轮船队规避国际限制。

据Dawn报道，美国财政部称，该网络协助伊朗船只悬挂虚假旗帜航行并获取伪造的海事证书。

谁被列入制裁名单

周三实施的制裁涉及印度公民苏尼埃尔·库马尔·夏尔马及其妻子贾斯普里特·普丽蒂·沙希德。根据美国财政部的数据，他们在昌迪加尔市活动，并运营一个大规模海事欺诈网络。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

美国部门表示，夏尔马和沙希德据称冒充来自几乎所有大洲的国家代表，其中包括圭亚那、斯威士兰和老挝。按华盛顿的说法，这使伊朗影子船队得以规避运营限制。另外两名印度公民和多家公司也受到制裁；美国财政部称，它们属于该网络。

对航空业的限制

美国还对土耳其公司Fugo Ground Services Inc.实施制裁。美方指控该公司继续向伊朗航空业提供服务。

这是美国加强对伊朗制裁压力的又一步。本月早些时候，华盛顿对伊朗影子船队的剩余部分实施限制，涉及17艘船只。根据美国当局的数据，这些油轮被用于向国外市场运输石油产品。

关注我们在