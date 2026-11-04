США ввели санкции против индийской сети за предполагаемую помощь Ирану — Dawn
Соединенные Штаты ввели санкции против сети, которую Министерство финансов США назвало крупной преступной схемой морского мошенничества. По утверждению ведомства, ею руководили двое граждан Индии, а ее деятельность помогала иранскому теневому флоту нефтяных танкеров обходить международные ограничения.
Как сообщает Dawn, американский Минфин утверждает, что сеть способствовала плаванию иранских судов под фальшивыми флагами и получению поддельных морских сертификатов.
Кого внесли в санкционный список
Санкции, введенные в среду, касаются гражданина Индии Суниела Кумара Шармы и его жены Джасприт Прити Шахид. По данным Минфина США, они действовали из города Чандигарх и управляли масштабной сетью морского мошенничества.
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Американское ведомство заявило, что Шарма и Шахид якобы выдавали себя за представителей государств почти со всех континентов, в частности Гайаны, Эсватини и Лаоса. По версии Вашингтона, это позволяло иранскому теневому флоту избегать ограничений на деятельность. Под санкции также попали еще двое граждан Индии и ряд компаний, которые, как утверждает Минфин США, входили в эту сеть.
Ограничения для авиационного сектора
Отдельно США ввели санкции против турецкой компании Fugo Ground Services Inc. Американская сторона обвиняет ее в продолжении предоставления услуг авиационному сектору Ирана.
Это очередной шаг в усилении санкционного давления США на Иран. Ранее в этом месяце Вашингтон ввел ограничения против остатков иранского теневого флота, которые охватили 17 судов. По данным американских властей, эти танкеры использовались для перевозки нефтепродуктов на внешние рынки.