На промежуточных выборах 2026 года в США демократы получили большинство в обеих палатах парламента и одержали несколько неожиданных побед по итогам голосования, сообщает Der Spiegel.

В видео издания демократы празднуют результаты выборов, а победители делают первые заявления.

Заявление Абдула аль-Сайеда

Одним из победителей, показанных в сюжете, является Абдул аль-Сайед. После победы он обратился к Джей Ди Вэнсу: «Джей Ди, мой друг, это замечательная ирония, что именно тебе придется привести меня к присяге».

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Der Spiegel вынес эту реплику в заголовок видео о результатах промежуточных выборов.

Видео о результатах

Видеосюжет Der Spiegel длится две минуты и посвящен реакциям кандидатов, победивших на промежуточных выборах в США.

Материал был опубликован 4 ноября 2026 года в 10:32 в разделе Der Spiegel о промежуточных выборах этого года в США.

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