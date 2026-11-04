Демократы получили большинство в обеих законодательных палатах США — Der Spiegel
На промежуточных выборах 2026 года в США демократы получили большинство в обеих палатах парламента и одержали несколько неожиданных побед по итогам голосования, сообщает Der Spiegel.
В видео издания демократы празднуют результаты выборов, а победители делают первые заявления.
Заявление Абдула аль-Сайеда
Одним из победителей, показанных в сюжете, является Абдул аль-Сайед. После победы он обратился к Джей Ди Вэнсу: «Джей Ди, мой друг, это замечательная ирония, что именно тебе придется привести меня к присяге».
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Der Spiegel вынес эту реплику в заголовок видео о результатах промежуточных выборов.
Видео о результатах
Видеосюжет Der Spiegel длится две минуты и посвящен реакциям кандидатов, победивших на промежуточных выборах в США.
Материал был опубликован 4 ноября 2026 года в 10:32 в разделе Der Spiegel о промежуточных выборах этого года в США.