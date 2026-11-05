26-летний республиканец Майкл Альфонсо победил демократа Фреда Кларка в 7-м избирательном округе штата Висконсин во время промежуточных выборов в США. Он стал самым молодым членом Палаты представителей и первым человеком, родившимся в 2000-х годах, который будет работать в Конгрессе, сообщает Anadolu Agency.

Победа в Висконсине

Альфонсо является политическим новичком и зятем министра транспорта Шона Даффи. Он баллотировался с платформой America First и активно поддерживал президента Дональда Трампа.

Его кампания была сосредоточена на консервативных приоритетах, в частности образовании, здравоохранении и профессиональной подготовке.

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Еще одна представительница поколения Z

В 1-м избирательном округе Колорадо победила 29-летняя демократка Мелат Кирос — уроженка Эфиопии, юристка и демократическая социалистка. Она стала первой женщиной поколения Z, избранной в Конгресс США. До этого Кирос победила на праймериз многолетнюю действующую представительницу Демократической партии Дайану Дегетт.

Кирос критиковала военную кампанию Израиля в секторе Газа, призывала к эмбарго на поставки оружия Израилю и прекращению военной поддержки США. Она характеризовала войну в Газе как геноцид и поддерживает Medicare for All и универсальную систему ухода за детьми.

Альфонсо и Кирос присоединятся в Конгрессе к демократу из Флориды Максвеллу Фросту, которого впервые избрали в 2022 году. В 2026 году Фрост был переизбран без соперника в избирательном бюллетене.

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