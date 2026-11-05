26岁的共和党人迈克尔·阿方索在美国中期选举中击败了威斯康星州第7国会选区的民主党人弗雷德·克拉克。他成为众议院最年轻的议员，也是首位出生于21世纪头十年、将在国会任职的人，阿纳多卢通讯社报道。

在威斯康星州获胜

阿方索是一名政坛新人，也是交通部长肖恩·达菲的女婿。他以“美国优先”平台参选，并积极支持总统唐纳德·特朗普。

他的竞选活动聚焦于保守派优先事项，包括教育、医疗保健和职业培训。

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另一位Z世代代表

在科罗拉多州第1国会选区，29岁的民主党人梅拉特·基罗斯获胜。她出生于埃塞俄比亚，是律师和民主社会主义者。她成为首位当选美国国会的Z世代女性。此前，基罗斯在初选中击败了长期担任民主党议员的戴安娜·德盖特。

基罗斯批评以色列在加沙地带的军事行动，呼吁对向以色列供应武器实施禁运，并停止美国的军事支持。她将加沙战争定性为种族灭绝，并支持“全民医疗保险”和普惠托儿制度。

阿方索和基罗斯将在国会与来自佛罗里达州的民主党人马克斯韦尔·弗罗斯特会合。弗罗斯特于2022年首次当选。2026年，弗罗斯特在选票上没有对手的情况下再次当选。

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