德国联邦国防军将由曾负责协调对乌克兰军事援助的克里斯蒂安·弗罗伊丁将军领导

德国国防部长鲍里斯·皮斯托瑞斯决定任命中将克里斯蒂安·弗罗伊丁为联邦国防军新任总监察长。这位现任陆军司令将于2027年2月正式就任。



“德国联邦国防军正在蓬勃发展。它在社会中根基深厚，并在北约框架内承担着更多责任。为此，它需要一位强大、睿智且极具说服力的领导者来统领全军。 弗罗伊丁中将具备所有必要素质，既能成为我军官兵的楷模，又能引领他们迈入一个新纪元——在这个新纪元中，我们必须比过去几十年更好地捍卫自身安全，”皮斯托留斯表示。

2027年2月，弗罗伊丁将接替卡斯滕·布罗耶尔将军的职务，成为德国联邦国防军最高级别的军官。布罗耶尔本人已于9月当选为北约军事委员会新任主席。

皮斯托里乌斯特别强调了弗罗伊丁在协调德国对乌克兰的军事援助以及研究现代作战行动过程中积累的经验。

“作为乌克兰事务特别参谋部的负责人，弗罗伊丁分析了普京对乌克兰战争中迅猛的技术发展，并据此为德国联邦国防军的防卫能力提出了建议。 作为陆军司令，他在极短时间内就确定并实施了正确的措施。例如，他推动组建了陆军首个无人机团，该团目前仍在组建中，”国防部长指出。

据报道，2022年俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，弗罗伊丁领导了德国国防部下属的乌克兰事务特别指挥部，该指挥部负责协调德国对乌克兰的军事支持。

2025年10月，皮斯托里乌斯任命弗罗伊丁为德国联邦国防军陆军司令。

德国国防部网站报道了这一消息。

德国正考虑为联邦国防军采购乌克兰制造的巴尔斯导弹。

此前，德国曾宣布将向乌克兰移交联邦国防军库存中的爱国者导弹。

德国联邦国防军一名将军呼吁德国开始对乌克兰人进行金牛座导弹的培训。

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