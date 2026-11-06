Бундесвер возглавит генерал Кристиан Фройдинг, который координировал военную помощь Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус принял решение назначить генерал-лейтенанта Кристиана Фройдинга новым генеральным инспектором Бундесвера. Нынешний командующий сухопутными войсками вступит в должность в феврале 2027 года.



«Бундесвер активно развивается. Он прочно укоренился в обществе и берёт на себя всё больше ответственности в рамках НАТО. Для этого ему нужна сильная, умная и убедительная руководящая личность во главе. Генерал-лейтенант Фройдинг обладает всеми необходимыми качествами, чтобы быть образцом для наших военнослужащих и вести их в новую эпоху, в которой мы должны защищать себя лучше, чем в предыдущие десятилетия», — заявил Писториус.

В феврале 2027 года Фройдинг сменит на посту генерала Карстена Броера и станет самым высокопоставленным военнослужащим Бундесвера. Сам Броер в сентябре был избран новым председателем Военного комитета НАТО.

Писториус отдельно подчеркнул опыт Фройдинга, приобретенный в ходе координации немецкой военной помощи Украине и изучения современных боевых действий.

«В качестве руководителя специального штаба по вопросам Украины Фройдинг анализировал стремительное технологическое развитие в войне Путина против Украины и делал из этого выводы для обороноспособности Бундесвера. Как командующий сухопутными войсками он за очень короткое время определил и реализовал правильные меры. Например, он обеспечил создание первого полка беспилотников в сухопутных войсках, формирование которого продолжается», — отметил министр.

Как сообщалось, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году Фройдинг возглавил специальный штаб по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии, который координировал немецкую военную поддержку Украины.

В октябре 2025 года Писториус назначил Фройдинга командующим сухопутными войсками Бундесвера.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны ФРГ.

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