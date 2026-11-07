Канада и Австрия объединят усилия для восстановления Украины

Канада и Австрия договорились активизировать совместную работу по послевоенному восстановлению Украины. Страны планируют активизировать сотрудничество, чтобы принять участие в восстановлении после окончания войны.

Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Канады и Австрии Аниты Ананд и Беаты Мейнл-Рейзингер, обнародованном по итогам их встречи.

«Министры договорились укрепить канадско-австрийское сотрудничество в поддержке Украины, в частности в сфере восстановления и реконструкции, гуманитарной помощи, энергетической безопасности и устойчивости, возвращения украинских детей, принудительно перемещенных или незаконно депортированных в Россию, освобождения незаконно задержанных гражданских лиц и военнопленных, а также в вопросе поддержки ветеранов и членов их семей», — говорится в заявлении.

Министры также подчеркнули важность привлечения к ответственности за совершение военных преступлений и нарушение международного права.

«Они осудили недавние удары России по гражданской инфраструктуре и гуманитарным объектам в Украине, а также другие незаконные и неоправданные действия, связанные с российской агрессией. Они подтвердили свою приверженность всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — утверждается в документе.

Источник: Правительство Канады

Напомним, встреча по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины состоится в Брюсселе.

Финляндия и Еврокомиссия согласовали финансирование восстановления Украины в размере 240 млн евро.

Кабинет министров Украины назначил бывшего премьер-министра Юлию Свириденко уполномоченным представителем в Американско-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).

Финляндия предоставит кредит в размере 50 млн евро Международной ассоциации развития (IDA), входящей в Группу Всемирного банка. Средства планируется направить на финансирование восстановления Украины.

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