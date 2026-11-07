Kanada i Austria połączą siły, by pomóc w odbudowie Ukrainy

Kanada i Austria uzgodniły zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz powojennej odbudowy Ukrainy. Kraje te planują zintensyfikować współpracę, aby włączyć się w proces odbudowy po zakończeniu wojny.

Informacja ta zawarta jest we wspólnym oświadczeniu szefowych ministerstw spraw zagranicznych Kanady i Austrii, Anity Anand i Beaty Mainl-Reisinger, opublikowanym po zakończeniu ich spotkania.

„Ministrowie uzgodnili wzmocnienie współpracy kanadyjsko-austriackiej na rzecz Ukrainy, w szczególności w zakresie odbudowy i rekonstrukcji, pomocy humanitarnej, bezpieczeństwa energetycznego i odporności energetycznej, powrotu ukraińskich dzieci przymusowo wysiedlonych lub nielegalnie deportowanych do Rosji, uwolnienia nielegalnie zatrzymanych cywilów i jeńców wojennych, a także w kwestii wsparcia dla weteranów i członków ich rodzin” – czytamy w oświadczeniu.

Ministrowie podkreślili również znaczenie pociągnięcia do odpowiedzialności za popełnienie zbrodni wojennych i naruszenie prawa międzynarodowego.

„Potępili niedawne rosyjskie ataki na infrastrukturę cywilną i cele humanitarne na Ukrainie, a także inne bezprawne i nieuzasadnione działania związane z rosyjską agresją. Potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju zgodnie ze Statutem ONZ i prawem międzynarodowym” – stwierdzono w dokumencie.

Źródło: Rząd Kanady

Przypomnijmy, że spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy odbędzie się w Brukseli.

Finlandia i Komisja Europejska uzgodniły finansowanie odbudowy Ukrainy w wysokości 240 mln euro.

Rada Ministrów Ukrainy mianowała byłą premier Julię Swyrydenko pełnomocniczką w Amerykańsko-Ukraińskim Funduszu Inwestycyjnym na rzecz Odbudowy (URIF).

Finlandia udzieli kredytu w wysokości 50 mln euro Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Rozwoju (IDA), które wchodzi w skład Grupy Banku Światowego. Środki te mają zostać przeznaczone na finansowanie odbudowy Ukrainy.

Czytaj nas na