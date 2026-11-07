加拿大和奥地利将携手助力乌克兰重建

加拿大和奥地利已达成共识，将加强在乌克兰战后重建方面的合作。两国计划加强协作，以参与战争结束后乌克兰的重建工作。

加拿大外交部长安妮塔·阿南德与奥地利外交部长贝亚塔·梅因尔-雷辛格在会晤后发表的联合声明中提到了这一点。

“两位部长一致同意加强加奥两国在支持乌克兰方面的合作，特别是在恢复与重建、人道主义援助、 能源安全与韧性、协助被强行转移或非法驱逐至俄罗斯的乌克兰儿童返乡、释放被非法拘留的平民和战俘，以及支持退伍军人及其家属等方面，”声明中写道。

部长们还强调，必须追究犯下战争罪和违反国际法行为者的责任。

“他们谴责了俄罗斯近期对乌克兰民用基础设施和人道主义目标的袭击，以及与俄罗斯侵略行为相关的其他非法和无理行径。 他们重申致力于根据《联合国宪章》和国际法实现全面、公正和持久的和平，”该文件指出。

来源：加拿大政府

需要指出的是，关于乌克兰安全保障与重建的会议将在布鲁塞尔举行。

芬兰和欧盟委员会已就向乌克兰提供2.4亿欧元重建资金达成一致。

乌克兰内阁任命前总理尤利娅·斯维里登科为美国-乌克兰重建投资基金（URIF）的授权代表。

芬兰将向隶属于世界银行集团的国际开发协会（IDA）提供5000万欧元贷款。这笔资金计划用于资助乌克兰的重建工作。

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