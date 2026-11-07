Европа выдвинула ультиматум Кремлю на фоне переговоров — Bloomberg

Европейские страны не готовы рассматривать предложения Москвы об изменении архитектуры безопасности на континенте, пока Россия продолжает агрессию против Украины и нарушает международные договоренности. Такая позиция может усугубить разногласия между европейскими союзниками и администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Европейские чиновники настаивают: требования Владимира Путина, выдвинутые еще до полномасштабного вторжения, неприемлемы. Тогда Кремль фактически требовал сократить присутствие НАТО в Восточной Европе. Европейские страны считают, что обсуждать такие вопросы нет смысла, пока Москва ведет войну против Украины.

Один из главных принципов действующей системы безопасности — сдерживание российской агрессии. Поэтому, по мнению европейских представителей, переговоры о ее изменении в условиях, когда Россия нарушает уже существующие договоренности, были бы нелогичными.

В то же время подход США отличается. Администрация Дональда Трампа стремится обсуждать вопросы европейской безопасности параллельно с другими темами мирных переговоров с Россией. Это вызывает беспокойство в европейских столицах.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США признают важность защиты европейского суверенитета, центральную роль НАТО в коллективной обороне и право каждого государства самостоятельно принимать решения относительно собственной безопасности.

Спецпредставитель Трампа Джаред Кушнер после переговоров с европейскими и украинскими чиновниками сообщил, что Вашингтон работает над практическими договоренностями, которые должны учитывать интересы всех сторон в сфере безопасности. Среди предложенных направлений — постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, прозрачность военной деятельности и меры по снижению риска эскалации.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский предупредил, что союзники не должны стремиться к миру больше, чем сам Путин. Он также раскритиковал подход американских чиновников, которые, по его мнению, сосредотачиваются на территориальных вопросах, тогда как истинная цель Кремля — восстановление Российской империи.

Критика раздается и в Конгрессе США. Сенатор-демократ Майкл Беннетт напомнил, что европейская система безопасности уже существует — это НАТО, а главной угрозой для континента является не отсутствие диалога, а российский президент.

Отдельной проблемой остаются гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Союзники обсуждают возможность предоставить Киеву гарантии, аналогичные статье 5 Североатлантического договора, в частности военную помощь и вооружение в случае нового нападения России. В то же время Москва выступает против присутствия западных войск в Украине, тогда как Киев и его европейские партнеры считают такое присутствие важным фактором сдерживания будущей агрессии.

По словам собеседников Bloomberg, европейские чиновники настаивают на том, что сначала должно быть прекращение огня, а уже после этого — договоренности о послевоенной безопасности. К таким договоренностям должны присоединиться все европейские государства.

На следующей неделе в Абу-Даби должны возобновиться переговоры с участием Украины, России и США. Стороны планируют продолжить обсуждение механизмов реализации и контроля за возможными мирными соглашениями, а также мер по снижению напряженности. Европейские представители, вероятно, также будут в городе, но присоединятся к переговорам только при условии достаточного прогресса.

Территориальный вопрос пока фактически отложен, поскольку он требует решений на самом высоком политическом уровне. Путин продолжает требовать передачи России всего Донбасса и, по оценкам европейских чиновников, не демонстрирует готовности к серьезным переговорам о завершении войны в ближайшие месяцы.

Источник: Bloomberg

Ранее Сибига назвал основные требования Украины перед переговорами в Абу-Даби.

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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