只要俄罗斯继续对乌克兰发动侵略并违反国际协议，欧洲各国就不准备考虑莫斯科关于改变欧洲安全架构的提议。 据彭博社报道，这一立场可能会加剧欧洲盟国与美国总统唐纳德·特朗普政府之间的分歧。

欧洲官员坚持认为：弗拉基米尔·普京在全面入侵之前提出的要求是不可接受的。 当时，克里姆林宫实际上要求缩减北约在东欧的存在。欧洲各国认为，只要莫斯科仍在对乌克兰发动战争，讨论此类问题就毫无意义。

现行安全体系的主要原则之一是遏制俄罗斯的侵略。因此，欧洲代表认为，在俄罗斯违反现有协议的情况下，就改变该体系进行谈判是不合逻辑的。

与此同时，美国的立场却有所不同。唐纳德·特朗普政府希望在与俄罗斯进行和平谈判的其他议题之外，同步讨论欧洲安全问题。这引发了欧洲各国首都的担忧。

白宫发言人安娜·凯利表示，美国承认保护欧洲主权的重要性，承认北约在集体防御中的核心作用，以及每个国家自主决定自身安全事务的权利。

特朗普的特别代表贾里德·库什纳在与欧洲和乌克兰官员举行会谈后表示，华盛顿正在制定切实可行的协议，这些协议应兼顾各方的安全利益。 提出的合作方向包括：定期安全磋商、可靠的危机沟通渠道、军事活动的透明度以及降低局势升级风险的措施。

波兰外交部长拉多斯瓦夫·西科尔斯基警告称，盟友们不应比普京本人更渴望和平。 他还批评了美国官员的做法，认为他们过分关注领土问题，而克里姆林宫的真正目标却是重建俄罗斯帝国。

美国国会内部也传出了批评之声。民主党参议员迈克尔·班内特指出，欧洲安全体系早已存在——那就是北约，而欧洲大陆面临的主要威胁并非对话不足，而是俄罗斯总统。

战争结束后乌克兰的安全保障仍是一个独立的问题。盟国正在讨论向基辅提供类似《北大西洋公约》第5条的保障的可能性，特别是如果俄罗斯再次发动攻击时提供军事援助和武器装备。 与此同时，莫斯科反对西方军队驻扎在乌克兰，而基辅及其欧洲伙伴则认为这种驻军是遏制未来侵略的重要因素。

据彭博社消息人士透露，欧洲官员坚持认为，必须先实现停火，之后才能就战后安全问题达成协议。所有欧洲国家都应加入此类协议。

下周，乌克兰、俄罗斯和美国将重启在阿布扎比举行的谈判。 各方计划继续讨论落实和监督潜在和平协议的机制，以及缓解紧张局势的措施。欧洲代表很可能也会在阿布扎比，但只有在谈判取得足够进展的情况下才会加入谈判。

领土问题目前实际上已被搁置，因为该问题需要在最高政治层面作出决定。 普京继续要求将整个顿巴斯移交给俄罗斯，据欧洲官员评估，他并未表现出在未来数月内就结束战争进行严肃谈判的意愿。

来源：彭博社

此前，西比加曾阐述了乌克兰在阿布扎比谈判前的主要诉求。

乌克兰总统办公室主任基里尔·布达诺夫将率领乌克兰代表团参加11月10日至11日在阿布扎比（阿拉伯联合酋长国）举行的国际谈判。

在即将于阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会议。

关注我们在