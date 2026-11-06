Na czele Bundeswehry stanie generał Christian Freudling, który koordynował pomoc wojskową dla Ukrainy

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius podjął decyzję o mianowaniu generała porucznika Christiana Freudinga nowym inspektorem generalnym Bundeswehry. Obecny dowódca sił lądowych obejmie to stanowisko w lutym 2027 roku.



„Bundeswehr aktywnie się rozwija. Jest mocno zakorzeniona w społeczeństwie i przejmuje coraz większą odpowiedzialność w ramach NATO. W tym celu potrzebuje silnej, mądrej i przekonującej osobowości na czele. Generał-porucznik Froiding posiada wszystkie niezbędne cechy, by być wzorem dla naszych żołnierzy i poprowadzić ich w nową erę, w której musimy chronić się lepiej niż w poprzednich dekadach” – oświadczył Pistorius.

W lutym 2027 roku Freudig zastąpi na stanowisku generała Karstena Broera i zostanie najwyższym rangą wojskowym w Bundeswehrze. Sam Broer został we wrześniu wybrany na nowego przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO.

Pistorius osobno podkreślił doświadczenie Froydinga zdobyte podczas koordynowania niemieckiej pomocy wojskowej dla Ukrainy oraz analizowania współczesnych działań bojowych.

„Jako szef specjalnego sztabu ds. Ukrainy Freuding analizował gwałtowny rozwój technologiczny w wojnie Putina przeciwko Ukrainie i wyciągał z tego wnioski dotyczące zdolności obronnych Bundeswehry. Jako dowódca sił lądowych w bardzo krótkim czasie określił i wdrożył właściwe działania. Na przykład zapewnił utworzenie pierwszego pułku dronów w siłach lądowych, którego formowanie nadal trwa” – zaznaczył minister.

Jak informowaliśmy, po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku Freudig stanął na czele specjalnego sztabu ds. Ukrainy w niemieckim Ministerstwie Obrony, który koordynował niemieckie wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

W październiku 2025 roku Pistorius mianował Freudinga dowódcą sił lądowych Bundeswehry.

Informację tę podaje strona internetowa Ministerstwa Obrony RFN.

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