Dyrektorka frakcji parlamentarnej „Zielonych” Irena Michalić ostro skrytykowała wystąpienie byłej rzeczniczki prezydenta Ukrainy Julii Mendel podczas wydarzenia zorganizowanego przez skrajnie prawicową partię „Alternatywa dla Niemiec” (AdN) w Bundestagu.

Według niemieckiej polityk Mendel w swoim wystąpieniu odwróciła role ofiary i agresora, a AfD wykorzystała to do prowadzenia prorosyjskich działań w parlamencie, co stanowi zniewagę dla ofiar wojny na Ukrainie.

„Mendel usprawiedliwia zbrodniczy czyn, a jednocześnie udaje, jakby zakładniczka powinna zaprzestać stawiania oporu, aby zakończyło się porwanie. Takie przekręcanie faktów jest po prostu obrzydliwe i nie ma miejsca w salach niemieckiego Bundestagu” – oświadczyła polityk.

Ponadto Michalić wezwała do bardziej rygorystycznej kontroli gości odwiedzających Bundestag, zwracając uwagę na obawy dotyczące osób, które przyjazny kraj oskarża o zdradę stanu, wspominając również o cofnięciu zezwolenia Mendelowi na wystąpienie w Parlamencie Europejskim we wrześniu. W odpowiedzi administracja Bundestagu zaznaczyła, że kontrola wiarygodności gości ma na celu zminimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, jednak toczące się postępowania lub sankcje w krajach trzecich zazwyczaj nie mają wpływu na jej wyniki.

Źródło: Welt.

Wcześniej ochrona nie wpuściła byłej rzeczniczki prasowej prezydenta Ukrainy Julii Mendel do budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie 16 września planowała wystąpić podczas wydarzenia z udziałem przedstawicieli niemieckiej skrajnie prawicowej partii „Alternatywa dla Niemiec” (AfD).

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy we współpracy z Biurem Prokuratora Generalnego postawiła zaocznie zarzuty byłej rzeczniczce prezydenta Ukrainy Julii Mendel. Śledczy zarzucają podejrzanej popełnienie przestępstwa na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: ust. 2 art. 111 (zdrada stanu popełniona w warunkach stanu wojennego) oraz ust. 2 i 3 art. 436-2 (usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem oraz zaprzeczanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, gloryfikowanie jej uczestników).

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, którym wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie nałożenia sankcji na byłą rzeczniczkę prasową prezydenta Julię Mendel.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało francuskie środowisko medialne do uważnego i krytycznego podejścia do wypowiedzi byłej rzeczniczki prezydenta Julii Mendel. W resortcie podkreślono, że nie należy dać się wprowadzić w błąd jej wypowiedziami.

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