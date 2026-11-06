Zmarła 50-letnia aktorka Kimmari Johnson, która występowała u boku Pameli Anderson

Amerykańska aktorka i modelka Kimmari Johnson zmarła 4 listopada 2026 roku w wieku 50 lat. Znana jest z ról w serialach „Beverly Hills, 90210” i „V.I.P.”, w których występowała u boku Pameli Anderson.

Według serwisu TMZ 27 października aktorka źle się poczuła w swoim domu w Los Angeles.

Została przewieziona do centrum medycznego Cedars-Sinai, gdzie lekarze stwierdzili stan związany z tętniakiem. Tydzień później jej serce przestało bić. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze potwierdzona.

Johnson zagrała również w komedii „Gdzie jest mój samochód, stary?” u boku Ashtona Kutcher i Shona Williama Scotta. Oprócz kariery aktorskiej pracowała jako modelka i rozwijała własną markę kosmetyczną.

Pozostawiła po sobie syna Camerona.

Źródło: TMZ

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