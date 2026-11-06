Умерла 50-летняя актриса Киммари Джонсон, снимавшаяся вместе с Памелой Андерсон

Американская актриса и модель Киммари Джонсон скончалась 4 ноября 2026 года в возрасте 50 лет. Она известна ролями в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «V.I.P.», где снималась вместе с Памелой Андерсон.

По данным TMZ, 27 октября актрисе стало плохо в собственном доме в Лос-Анджелесе.

Её госпитализировали в медицинский центр Cedars-Sinai, где врачи диагностировали состояние, связанное с аневризмой. Через неделю её сердце остановилось. Официальную причину смерти пока не подтвердили.

Также Джонсон снималась в комедии «Где моя тачка, чувак?» вместе с Эштоном Кутчером и Шоном Уильямом Скоттом. Помимо актерской карьеры, она работала моделью и развивала собственный косметический бренд.

У неё остался сын Кэмерон.

Источник: TMZ

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