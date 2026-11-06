Померла 50-річна акторка Кіммарі Джонсон, яка знімалася з Памелою Андерсон

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Американська акторка та модель Кіммарі Джонсон померла 4 листопада 2026 року у віці 50 років. Вона відома ролями в серіалах «Беверлі-Гіллз, 90210» і «V.I.P.», де знімалася разом із Памелою Андерсон.

За даними TMZ, 27 жовтня акторці стало зле у власному будинку в Лос-Анджелесі.

Її госпіталізували до медичного центру Cedars-Sinai, де лікарі виявили стан, пов’язаний з аневризмою. Через тиждень її серце зупинилося. Офіційну причину смерті поки не підтвердили.

Також Джонсон знімалася в комедії «Де моя тачка, чувак?» разом з Ештоном Кутчером і Шоном Вільямом Скоттом. Окрім акторської кар’єри, вона працювала моделлю та розвивала власний косметичний бренд.

У неї залишився син Кемерон.

Джерело: TMZ

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