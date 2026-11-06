Туреччина пригрозила Росії скороченням закупівель газу через високі ціни

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Туреччина може зменшити імпорт російського газу на користь дешевших альтернатив, якщо Москва не перегляне вартість постачань.

Про це заявив міністр енергетики країни Алпарслан Байрактар.

За його словами, Анкара вже купує менше газу в Росії та більше у США виключно через економічні причини. Міністр наголосив, що російський газ залишається надто дорогим, хоча повністю відмовлятися від нього Туреччина не планує.

За останні два десятиліття частка Росії в газовому імпорті Туреччини скоротилася з 64% до приблизно 37%. У 2025 році постачання «Газпрому» становили 21,2 млрд кубометрів проти 26,3 млрд у 2021-му.

Водночас Туреччина нарощує закупівлі американського скрапленого газу та розглядає нові довгострокові контракти з компаніями США.

Джерело: Türkiye Today

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

Туреччина розглядає війну в Чорному морі та пов’язані з нею безпекові ризики як одне з пріоритетних питань своєї безпекової політики. Анкара уважно стежить за впливом бойових дій на регіональну стабільність і має намір продовжувати відповідальний та збалансований підхід.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України. Це питання він планує порушити після нещодавньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

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