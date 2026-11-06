Turcja może ograniczyć import rosyjskiego gazu na rzecz tańszych alternatyw, jeśli Moskwa nie zrewiduje ceny dostaw.

Takie oświadczenie wygłosił minister energii tego kraju, Alparslan Bayraktar.

Według niego Ankara już teraz kupuje mniej gazu z Rosji, a więcej ze Stanów Zjednoczonych wyłącznie z powodów ekonomicznych. Minister podkreślił, że rosyjski gaz pozostaje zbyt drogi, choć Turcja nie planuje całkowicie z niego rezygnować.

W ciągu ostatnich dwóch dekad udział Rosji w imporcie gazu do Turcji zmniejszył się z 64% do około 37%. W 2025 r. dostawy „Gazpromu” wyniosły 21,2 mld metrów sześciennych w porównaniu z 26,3 mld w 2021 r.

Jednocześnie Turcja zwiększa zakupy amerykańskiego gazu skroplonego i rozważa zawarcie nowych długoterminowych umów z firmami z USA.

Źródło: Türkiye Today

Ukraina i Turcja uzgodniły wspólną współpracę nad przywróceniem korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Turcja traktuje wojnę na Morzu Czarnym i związane z nią zagrożenia dla bezpieczeństwa jako jedną z priorytetowych kwestii swojej polityki bezpieczeństwa. Ankara uważnie obserwuje wpływ działań wojennych na stabilność regionu i zamierza nadal stosować odpowiedzialne i wyważone podejście.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że zamierza przeprowadzić rozmowy z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Kwestię tę planuje poruszyć po niedawnym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

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