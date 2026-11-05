Ердоган планує обговорити із Путіним завершення війни проти України

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни проти України. Це питання він планує порушити після нещодавньої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Ердоган розповів журналістам, що хоче обговорити з Путіним шляхи завершення російсько-української війни. За його словами, відповідна ініціатива стала продовженням переговорів із Володимиром Зеленським, які відбулися минулого тижня у Стамбулі.

«Як Туреччина, ми робимо все можливе, щоб прокласти шлях до миру між Росією та Україною, і продовжуватимемо це робити. Після нашої зустрічі з президентом Зеленським ми хочемо обговорити російську сторону питання під час зустрічі з президентом Путіним», — заявив Ердоган.

Турецький лідер також повідомив, що міністр закордонних справ та інші представники влади Туреччини підтримують контакти з українськими й російськими посадовцями. Сторони намагаються з’ясувати можливість проведення нової зустрічі між Україною та Росією на території Туреччини.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі конкретних домовленостей щодо телефонної розмови Володимира Путіна з Реджепом Тайїпом Ердоганом немає.

За його словами, якщо виникне така необхідність, контакт між лідерами можуть організувати в короткі терміни.

Нагадаємо, 1 листопада президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Стамбулі. Після переговорів турецький лідер заявив про намір продовжувати зусилля для досягнення миру між Україною та Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Раніше президент України Володимир Зеленський прибув до Стамбула, де провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Україна та Туреччина домовилися спільно працювати над відновленням Чорноморського зернового коридору та забезпеченням безпеки судноплавства в регіоні.

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